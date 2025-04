Basketballers Lakers opnieuw op achterstand in play-offs NBA

MINNEAPOLIS (ANP) - De basketballers van de Los Angeles Lakers kijken opnieuw tegen een achterstand aan in het duel met Minnesota Timberwolves in de eerste play-offronde van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. 38 punten van sterspeler LeBron James waren niet voldoende om de Timberwolves van de winst af te houden in Minneapolis: 116-104.

De Lakers waren de play-offs begonnen met een thuisnederlaag waarna ze de stand, opnieuw in LA, met een zege weer rechttrokken. Op bezoek bij de Wolves maakte de thuisploeg het verschil in de tweede helft. Jaden McDaniels kwam tot 30 punten, Anthony Edwards was goed voor 29 punten.

James, die ook 10 rebounds pakte, zag Luka Doncic er slechts 17 punten aan toevoegen. De Sloveen zou kampen met maagproblemen. Zondag volgt Game 4 in de tweekamp, opnieuw in Minneapolis. De ploeg die het eerst vier duels wint, gaat door.