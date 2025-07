GSTAAD (ANP) - Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken van het Elite 16-toernooi in Gstaad. Het Nederlandse koppel verloor in twee sets van Cherif Younousse en Ahmed Tijan uit Qatar: 21-16 21-18.

Het koppel uit Qatar had eerder zaterdag Steven van de Velde en Alexander Brouwer in drie sets uitgeschakeld in de kwartfinales.

Voor Boermans en De Groot resteert zondag de wedstrijd om het brons tegen de Brazilianen George en Andre.