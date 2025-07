Djokovic met honderdste zege op Wimbledon naar vierde ronde

LONDEN (ANP) - Novak Djokovic heeft tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic zijn honderdste zege geboekt op Wimbledon. De zevenvoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Londen bereikte door de overtuigende zege in drie sets de vierde ronde: 6-3 6-0 6-4.

Djokovic won Wimbledon voor het eerst in 2011 nadat hij al twee keer de halve finales had bereikt. Vanaf 2018 won hij het toernooi vier keer op rij. De editie van 2020 ging niet door vanwege de coronapandemie. De afgelopen twee jaar verloor Djokovic de finale van Carlos Alcaraz.

In de vierde ronde neemt Djokovic het op tegen de als elfde geplaatste Australiër Alex de Minaur. De Australiër won in drie sets van August Holmgren uit Denemarken: 6-4 7-6 (5) 6-3.

Wereldranglijst

Kecmanovic, de nummer 49 van de wereldranglijst, had een ronde eerder nog Jesper de Jong uitgeschakeld. Hij verloor op 4-3 zijn opslagbeurt, waarop Djokovic de set uitserveerde. In de tweede set kwam Kecmanovic er niet aan te pas.

In de derde set liet Djokovic zijn tegenstander nog terugkomen van 5-1 naar 5-4. Daarna maakte hij het op zijn eerste matchpoint af.

"Het is heel historisch en klinkt mooi", zei de 38-jarige Serviër in het interview op de baan over zijn honderdste zege. "Ik ben heel dankbaar dat ik me in deze positie bevind. Wimbledon is een favoriet toernooi en een droom voor zo veel spelers. Bij alle geschiedenis die ik schrijf op mijn favoriete toernooi, voel ik me bevoorrecht."