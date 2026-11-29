TÁBOR (ANP) - Veldrijder Thibau Nys heeft zondag ook de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. In de sneeuw in het Tsjechische Tábor was de Belg veel beter dan de concurrentie; hij reed bijna de hele wedstrijd alleen vooraan. Zijn landgenoten Joran Wyseure en Michael Vanthourenhout werden tweede en derde.

De Nederlanders Tibor Del Grosso en Joris Nieuwenhuis kwamen er in Tábor niet aan te pas. Nieuwenhuis was op plek 9 de beste Nederlander.

Europees kampioen Nys was vrijdag bij de eerste wereldbeker van het seizoen in het Tsjechische Ostrava ook al de beste. Daar werd Del Grosso tweede, voor Vanthourenhout.