Eetlustremmers: welke mogelijkheden zijn er en wat werkt echt?

Een hongergevoel is een natuurlijk mechanisme waarmee het lichaam aangeeft dat het energie nodig heeft. Toch ervaren veel mensen dat hun eetlust niet altijd overeenkomt met hun daadwerkelijke energiebehoefte. Denk aan trek in zoetigheid, snaaien tussen maaltijden door of het gevoel dat je na een maaltijd nog steeds niet verzadigd bent.

Wie zijn gewicht onder controle wil houden, kan daarom op zoek gaan naar manieren om de eetlust te verminderen. Er bestaan verschillende soorten eetlustremmers , variërend van voedingssupplementen en natuurlijke ingrediënten tot voorgeschreven geneesmiddelen. Maar welke middelen werken daadwerkelijk en wat zijn de mogelijke nadelen?

Wat zijn eetlustremmers?

Eetlustremmers zijn middelen die bedoeld zijn om het hongergevoel te verminderen, het verzadigingsgevoel te versterken of de behoefte om te eten te beïnvloeden. Ze kunnen op verschillende manieren werken. Sommige beïnvloeden signalen tussen de darmen en de hersenen, terwijl andere invloed hebben op neurotransmitters die betrokken zijn bij eetlust en beloning.

Niet ieder product dat als eetlustremmer wordt verkocht, heeft echter een bewezen werking. Het is daarom belangrijk onderscheid te maken tussen geneesmiddelen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is onderzocht en supplementen waarbij het bewijs vaak beperkt is.

1. Natuurlijke eetlustremmers en voedingssupplementen

Er zijn verschillende natuurlijke stoffen die worden aangeboden als ondersteuning bij het beheersen van de eetlust.

Glucomannan

Glucomannan is een oplosbare voedingsvezel die wordt gewonnen uit de konjacwortel. In contact met water neemt deze vezel sterk in volume toe en vormt hij een gelachtige substantie. Hierdoor kan het gevoel van een volle maag toenemen.

Er zijn aanwijzingen dat glucomannan een bescheiden bijdrage kan leveren aan gewichtsverlies, maar de onderzoeksresultaten zijn wisselend. Het effect op de eetlust en het lichaamsgewicht is doorgaans beperkt. Bij onvoldoende waterinname bestaat bovendien een risico op verstopping of problemen bij het doorslikken.

Groene thee en cafeïne

Cafeïne stimuleert het centrale zenuwstelsel en kan tijdelijk invloed hebben op het energieverbruik en het hongergevoel. Groene thee bevat daarnaast catechinen, waaronder EGCG, die mogelijk een klein effect hebben op de vetstofwisseling.

Hoewel sommige onderzoeken een bescheiden effect laten zien, is er onvoldoende bewijs dat groene thee of cafeïne op zichzelf tot betekenisvol en blijvend gewichtsverlies leidt. Overmatig cafeïnegebruik kan bovendien slapeloosheid, hartkloppingen, nervositeit en onrust veroorzaken.

Chroom

Chroom is een mineraal dat betrokken is bij de stofwisseling van voedingsstoffen. Het wordt regelmatig verkocht als supplement dat de bloedsuikerspiegel en de behoefte aan zoetigheid zou helpen reguleren.

Het wetenschappelijke bewijs voor een merkbaar effect op eetlust, suikerbehoefte of gewichtsverlies is echter zwak. Het gebruik van chroom als afslankmiddel heeft daarom geen overtuigend aangetoonde meerwaarde.

Andere populaire ingrediënten

Ook producten met bijvoorbeeld Garcinia cambogia, groene koffiebonen en verschillende kruidenextracten worden aangeprezen als natuurlijke eetlustremmers. Voor de meeste van deze ingrediënten ontbreekt overtuigend bewijs voor een relevant en blijvend effect. Natuurlijk betekent bovendien niet automatisch veilig: sommige geconcentreerde extracten kunnen bijwerkingen veroorzaken of een wisselwerking hebben met medicijnen.

2. Traditionele eetlustremmende medicijnen

Naast supplementen bestaan er geneesmiddelen die daadwerkelijk invloed hebben op de eetlust.

Naltrexon/bupropion (Mysimba)

Dit geneesmiddel combineert twee werkzame stoffen die invloed hebben op bepaalde signaalstoffen in de hersenen. Hierdoor kunnen hongergevoelens en de behoefte om te eten afnemen. Ook kan de gevoeligheid voor beloningsprikkels rondom eten veranderen.

Onderzoek laat zien dat dit middel bij een deel van de gebruikers kan bijdragen aan gewichtsverlies. Het resultaat verschilt echter per persoon en is gemiddeld minder groot dan bij de modernere GLP-1-medicatie.

Mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, hoofdpijn, obstipatie, een droge mond en slaapproblemen. Ook kan het de bloeddruk en hartslag beïnvloeden. Het is niet voor iedereen geschikt, onder andere vanwege bepaalde neurologische aandoeningen en medicijninteracties.

Orlistat

Orlistat werkt anders dan de meeste eetlustremmers. Het vermindert de opname van voedingsvetten in de darmen door bepaalde enzymen te remmen. Het zorgt dus niet rechtstreeks voor minder honger, maar vermindert de hoeveelheid vet die het lichaam uit voeding opneemt.

Het gewichtsverlies is doorgaans bescheiden. Een belangrijk nadeel is dat het middel vervelende maag-darmklachten kan veroorzaken, zoals vettige ontlasting, winderigheid en plotselinge aandrang om naar het toilet te gaan. Ook kan de opname van bepaalde vetoplosbare vitamines verminderen.

3. Moderne eetlustremmers: GLP-1-medicatie

De afgelopen jaren is er veel belangstelling ontstaan voor een nieuwe generatie geneesmiddelen die de eetlust beïnvloeden. Bekende voorbeelden zijn semaglutide en liraglutide. Ook tirzepatide wordt vaak in dezelfde categorie besproken.

Deze middelen bootsen de werking na van lichaamseigen hormonen die betrokken zijn bij de regulatie van de bloedsuikerspiegel, de maaglediging en het verzadigingsgevoel.

Semaglutide (Wegovy)

Semaglutide is een GLP-1-receptoragonist. Het versterkt het verzadigingsgevoel, vermindert de eetlust en vertraagt de maaglediging. Hierdoor hebben gebruikers vaak minder trek en zijn ze sneller tevreden met kleinere porties.

In grote klinische onderzoeken is aangetoond dat semaglutide bij mensen met overgewicht of obesitas aanzienlijk gewichtsverlies kan veroorzaken. Het gemiddelde resultaat is duidelijk groter dan bij de oudere afslankmedicijnen.

Liraglutide (Saxenda)

Tirzepatide (Mounjaro)

Wat zijn de nadelen en risico's van GLP-1-medicatie?

Ondanks de goede resultaten zijn deze geneesmiddelen niet zonder nadelen.

Daarnaast zijn er minder vaak voorkomende, maar ernstigere risico's, waaronder galblaasproblemen en alvleesklierontsteking. Ook kan bij fors gewichtsverlies spiermassa verloren gaan, zeker wanneer iemand onvoldoende eiwitten binnenkrijgt en weinig aan krachttraining doet.

Een ander belangrijk aandachtspunt is wat er gebeurt wanneer iemand stopt. Onderzoek laat zien dat een aanzienlijk deel van het verloren gewicht na het beëindigen van de behandeling weer terugkomt. De medicatie onderdrukt namelijk niet alleen de eetlust, maar verandert niet automatisch de gewoonten en omstandigheden die eerder tot gewichtstoename hebben geleid.

4. Eetlust reguleren zonder medicijnen

Eiwitrijke voeding

Voedingsvezels

Voldoende water drinken

Een groot glas water drinken vlak voor een maaltijd kan bovendien bijdragen aan een sneller vol gevoel tijdens het eten.

Slaap en stressbeheersing

Voldoende nachtrust en aandacht voor ontspanning zijn daarom onmisbaar om de eetlust in balans te houden.

Rustig eten en vaste maaltijden

Het duurt gemiddeld zo'n twintig minuten voordat verzadigingssignalen vanuit de maag de hersenen bereiken. Wie snel of afgeleid eet — bijvoorbeeld achter een scherm — merkt pas laat dat hij eigenlijk al genoeg heeft gegeten.

Conclusie

Voor wie op een gezonde en blijvende manier zijn gewicht en eetlust onder controle wil houden, blijven voeding, slaap, stressregulatie en vaste eetgewoonten daarom de meest betrouwbare basis. Medische eetlustremmers zijn bedoeld als aanvullende ondersteuning voor mensen met een medische indicatie, altijd onder begeleiding van een arts.