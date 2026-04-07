Belgische politie: 54 renners reden door rood in Vlaanderen

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De Belgische politie heeft 54 renners herkend die zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen een rood licht bij een spoorovergang negeerden. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen, dat moet beslissen over de verdere strafrechtelijke vervolging van de overtreders die mogelijk een boete krijgen of voor de rechtbank van Dendermonde moeten verschijnen.

Vroeg in de elitewedstrijd bij de mannen van de Ronde van Vlaanderen reed het voorste deel van het peloton door de rood flitsende lichten van een spoorwegovergang. Het achterste deel van het peloton wachtte tot de trein gepasseerd was. Vervolgens sommeerde de wedstrijdjury de doorrijders om te wachten op de achterblijvers. Een kopgroep, die minuten eerder gepasseerd was, mocht wel doorrijden.

De wedstrijdleiding heeft vooralsnog niet besloten de doorgereden renners te diskwalificeren, wat volgens de reglementen wel een mogelijkheid is bij deze overtreding. Mocht daar wel toe zijn overgegaan, dan zou die straf onder anderen wereldkampioen Tadej Pogacar en olympisch kampioen Remco Evenepoel treffen.