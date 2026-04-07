Stop de breinrot! Zo blijf je scherp in een geestuitputtende wereld

Voel je je na een avond eindeloos scrollen leeg en moe? Dan heb je mogelijk last van ‘brain rot’ – een term die steeds vaker opduikt sinds hij werd uitgeroepen tot woord van het jaar 2024 door de Oxford University Press.

Geen officiële medische diagnose, maar volgens experts wel degelijk een herkenbaar probleem: je brein raakt uitgeput van te veel snelle, hapklare content.

“We vragen te weinig én te veel van ons brein tegelijk”, zegt psycholoog Wendy Ross tegen The Guardian. “De informatie is simpel, maar de stroom is eindeloos. Daarom voel je je uitgeput, zelfs als je alleen op de bank zit te scrollen.”

Moeite doen

Hoe keer je dat om? Volgens wetenschappers begint het met frictie. Moeite doen dus. “Dingen die lastig zijn, zoals cryptogrammen (cryptische kruiswoordpuzzels), herstellen de balans tussen inspanning en beloning”, weet Ross. Vastlopen is geen falen, maar juist winst: “Het gevoel van ‘ik heb dit opgelost’ blijft groeien.”

Een grotere valkuil ligt bij de geavanceerde technologie die we tegenwoordig altijd bij de hand hebben. Neurowetenschapper Lila Landowski waarschuwt voor overmatig gebruik van AI. “Als je je denken uitbesteedt voordat je er zelf aan begint, train je je brein niet eens.” Haar vergelijking is raak: “Het is alsof je een personal trainer jouw gewichten laat tillen: het werk gebeurt, maar jij wordt niet sterker.”

Slim bewegen

Beweging helpt, mits je het slim aanpakt. Cardio en krachttraining stimuleren verschillende processen in het brein. Samen werken ze als “een soort meststof voor je hersenen ”, aldus Landowski. Vooral intensieve trainingen zoals HIIT lijken verrassend effectief: ze verbeteren niet alleen je conditie, maar ook je denkvermogen; zelfs jaren later.

Minstens zo belangrijk: slaap. Tijdens diepe slaap ruimt het brein letterlijk afvalstoffen op. “Dat proces verdubbelt tijdens diepe slaap,” zegt Landowski. Geen rust betekent dus ook geen schoonmaak.

Constante afleiding

Daarnaast is focus een spier die je kunt trainen. Volgens auteur Oscar de Bos verliezen we concentratie door constante afleiding. “Een deel van je aandacht blijft hangen bij wat je net deed.” Zijn advies: zet meldingen uit en stop met multitasken.

En misschien wel de simpelste tip : leg je telefoon weg. “Zie schermpauzes als niet-onderhandelbaar”, zegt coach Alison Campbell. “Al is het maar een halfuur per dag.”

De kern? Minder prikkels, meer aandacht. Want hoe verleidelijk de eindeloze stroom content ook is, je brein en mentale gezondheid betaalt een hoge prijs.