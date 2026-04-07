ChristenUnie en CDA vinden dat Ye niet moet worden toegelaten

DEN HAAG (ANP) - Net als het Verenigd Koninkrijk moet Nederland rapper Ye (ook bekend als Kanye West) de toegang weigeren, vinden ChristenUnie en CDA. Ye geeft begin juni twee concerten in Arnhem. "Wat mij betreft komt hij ons land niet binnen", zegt Mirjam Bikker (ChristenUnie). "Als dat juridisch kan, heel graag", reageert Tijs van den Brink (CDA).

De rapper kreeg dinsdag van de Britse autoriteiten te horen dat hij het land niet in mag. Hij heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan. "Het zou vreemd zijn als het Verenigd Koninkrijk hem weigert op grond van antisemitisme en hij een land verderop wel naar binnenkomt", aldus Bikker. "We zien toenemend antisemitisme in Europa en dat maakt mij waakzaam."

Ye's komst baart het CDA "grote zorgen", aldus Van den Brink. "Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar biedt nooit ruimte voor haatzaaien of het ontkennen van de Holocaust. Juist daarom dragen organisatoren verantwoordelijkheid voor wie zij een podium geven: in Nederland is geen plaats voor antisemitisme, op geen enkel podium."