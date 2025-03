Belgische sprinter Merlier wint ook tweede etappe van Parijs-Nice

BELLEGARDE (ANP) - De Belg Tim Merlier heeft ook de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. De sprinter van Soudal Quick-Step was wederom de sterkste in een massasprint. Merlier was eerder betrokken bij een grote valpartij, maar wist zich te herpakken.

De tweede etappe ging over 183,9 kilometer van Montesson naar Bellegarde. De Noor Jonas Abrahamsen werd na een solo op ruim 2 kilometer voor de finish ingehaald door het peloton. Merlier won de sprint met groot gemak voor de Fransen Emilien Jeannière en Hugo Page. De Nederlander Fabio Jakobsen eindigde op de tiende plaats.

De 83e editie van 'de Koers naar de Zon' begon zondag in het Noord-Franse Le Perray-en-Yvelines en eindigt zondag met de achtste etappe met start en finish in Nice.