Heinen: extra defensie-uitgaven uit eigen begroting betalen

BRUSSEL (ANP) - Minister Eelco Heinen van Financiën vindt dat de EU meer aan defensie moet uitgeven, maar blijft erbij dat de lidstaten dat via hun eigen begrotingen moeten regelen. Dat kan volgens Heinen op twee manieren: bezuinigen of belastingverhoging, zei hij voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Financiën in Brussel. Hij wilde niet zeggen of hij daar in de Voorjaarsnota concrete voorstellen voor gaat doen.

Nederland blijft tegen gezamenlijke EU-schulden, benadrukte Heinen in Brussel. Hij heeft nog geen standpunt ingenomen over het tijdelijk versoepelen van de EU-begrotingsregels. Heinen begrijpt dat de Europese Commissie naar die mogelijkheid kijkt. Op het voorstel van de Duitsers om de versoepeling van de EU-begrotingsregels voor defensie-uitgaven voor langere tijd toe te staan, wil hij niet reageren. Heinen heeft daarvoor geen concreet voorstel gezien.

De EU-ministers van Financiën spreken maandag tijdens een informeel diner en dinsdag tijdens een ontbijt over de financieringsmogelijkheden voor extra defensie-uitgaven. Het gaat volgens goed ingevoerde EU-bronnen om financieringsopties van het herbewapeningsplan van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, waarmee een investering van 800 miljard euro is gemoeid.