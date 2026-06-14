Hamilton boekt in GP Barcelona zijn eerste zege voor Ferrari

BARCELONA (ANP) - Lewis Hamilton heeft zijn eerste zege voor Ferrari in de Formule 1 geboekt. De Britse zevenvoudig wereldkampioen won de Grote Prijs van Barcelona-Catalonië dankzij een gewiekste pitstopstrategie.

WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes passeerde vijf ronden voor het einde zijn teamgenoot George Russell en leek naar de tweede plaats te rijden, maar een ronde na zijn inhaalactie staakte de 19-jarige Italiaan de race met een kapotte motor.

Max Verstappen was op weg naar de vijfde plaats, dezelfde positie als bij de start, maar hij schoof door het uitvallen van Antonelli op naar de vierde plaats.

De 41-jarige Hamilton vierde zijn 106e GP-overwinning. Hij voert de ranglijst aller tijden aan met de meeste zeges in de Formule 1. De Brit maakte in 2025 de overstap van Mercedes naar Ferrari. Vorig seizoen worstelde hij met de auto, dit seizoen herpakte hij zich, met de winst in Barcelona als nieuw hoogtepunt in zijn lange carrière.