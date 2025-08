Belgische wielrenner Stuyven van Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Wielrenner Jasper Stuyven verlaat Lidl-Trek aan het einde van het jaar en komt de komende drie seizoenen uit voor Soudal Quick-Step. Dat maakte de Belgische WorldTour-formatie vrijdag bekend.

De 33-jarige Belg begon in 2014 aan zijn profloopbaan en fietste zijn hele carrière voor de Trek-ploeg, achtereenvolgens Trek Factory Racing (2014 tot 2015), Trek-Segafredo (2016 tot 2022) en de laatste drie seizoenen Lidl-Trek.

Stuyven behaalde zijn grootste zege in 2021 met Milaan-Sanremo. Een jaar eerder won hij de Omloop Het Nieuwsblad. Daarnaast won hij onder meer ook de Ronde van Duitsland (2019), Kuurne-Brussel-Kuurne (2016) en een rit in de Ronde van Spanje (2015).

"Ik breng heel wat ervaring mee die gebruikt kan worden in de lead-outs voor de sprint. Daarnaast staat Soudal Quick-Step er altijd in de klassiekers, die wedstrijden vormen het DNA van het team. Dat geeft me vertrouwen voor volgend jaar. Ik denk dat wij goed bij elkaar zullen passen", reageert Stuyven in een persbericht.