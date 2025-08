Burgemeester New York roept noodtoestand uit vanwege noodweer

NEW YORK (ANP) - De burgemeester van New York, Eric Adams, heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen en de New Yorkers gevraagd "te blijven waar je bent en niet de weg op te gaan". Adams vraagt ook mensen die onder het straatniveau wonen of werken naar hoger gelegen plekken te gaan. De stad New York en omstreken kampen met traag overtrekkende hevige regenval en tal van wegen en tunnels zijn ondergelopen.

Ook in delen van New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen, melden plaatselijke media. Tal van wegen zijn onbegaanbaar en veel treinen en metro's rijden niet als gevolg van wateroverlast. Het noodweer teistert een uitgestrekt gebied langs de noordoostkust van Washington tot Boston.