Bencic naar kwartfinale Wimbledon na zege op Aleksandrova

LONDEN (ANP) - Tennisster Belinda Bencic heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon. De mondiale nummer 35 uit Zwitserland won met 7-6 (4) 6-4 van de Russische Jekaterina Aleksandrova.

Bencic (28) strandde in het verleden drie keer in de vierde ronde. Tegen Aleksandrova kwam ze in de eerste set dankzij twee breaks met 4-1 voor, maar had ze alsnog een tiebreak nodig voor de setwinst. In de tweede set liet ze in de lange negende game op eigen service vijf matchpoints onbenut. In de volgende game haalde ze de winst binnen door Aleksandrova nog een keer te breken.

De voormalige nummer 4 van de wereld sloeg onlangs Roland Garros over met een armblessure. Eerder dit jaar won de olympisch kampioene van Tokio haar negende WTA-titel in haar carrière. Aleksandrova, de nummer 17 van de wereld, had in de tweede ronde Suzan Lamens uitgeschakeld.