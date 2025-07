Importheffingen drukken op autoverkoop Mercedes-Benz

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Mercedes-Benz heeft in het tweede kwartaal 9 procent minder auto's verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft het Duitse autoconcern maandag bekendgemaakt. Vooral de vraag in de Verenigde Staten en China, twee belangrijke markten voor het bedrijf, stond onder druk door Amerikaanse importheffingen.

Mercedes-Benz verkocht wereldwijd 453.700 auto's. De verkoop in de VS daalde met 12 procent, die in China met 19 procent. "De algehele groothandelleveringen werden beïnvloed door de aanhoudende dynamische marktsituatie, waaronder het wisselvallige tariefbeleid", aldus Mercedes-Benz in een toelichting.

Het autoconcern produceert grote SUV's die bestemd zijn voor China, waaronder de typen GLS en GLE, in de VS. Nadat de Amerikaanse president de importheffingen op Chinese goederen had verhoogd, reageerde Beijing met een heffing op SUV's die in de VS worden gemaakt. Dat had impact op de vraag naar deze auto's.