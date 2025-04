Beste resultaat Herlings in Zwitserse MXGP, eerste GP-zege Coenen

FRAUENFELD (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings is bij de Grote Prijs van Zwitserland in de MXGP als vierde geëindigd in de tweede manche. Dat is het beste resultaat dit seizoen voor de 30-jarige Brabander. De zege in het Zwitserse Frauenfeld ging naar de 18-jarige Belg Lucas Coenen, die in beide manches zegevierde en zijn eerste grand prix in de MXGP won.

Herlings miste het begin van het seizoen door een knieoperatie. Hij maakte zijn rentree in de GP van Sardinië en reed in Zwitserland pas zijn derde grand prix. Hij eindigde als veertiende in de eerste manche.

In de GP-uitslag eindigde Herlings als zevende. Glenn Coldenhoff werd na een tiende en zesde plaats vijfde overall. Calvin Vlaanderen eindigde na twee negende plaatsen als achtste.

In de WK-stand werd Coldenhoff gepasseerd door Coenen en staat nu vierde. Tim Gajser, de Sloveense leider in het WK, eindigde als tweede in de eerste manche, maar viel uit in de tweede manche.