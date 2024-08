Boermans en De Groot naar achtste finales EK beachvolleybal

APELDOORN (ANP) - Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn op het EK doorgedrongen tot de achtste finales. Het duo won in Apeldoorn in de tussenronde het Nederlandse onderonsje met Ruben Penninga en Thijmen Heemskerk. Boermans en De Groot maakten hun favorietenstatus overtuigend waar: 21-14 en 21-15.

Boermans en De Groot nemen het later vrijdag op tegen de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler. Het is een weerzien met het duo dat van de Nederlanders won in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Parijs.