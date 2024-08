Weer aanhouding voor explosieven bij woning loodgieter Vlaardingen

VLAARDINGEN (ANP) - De politie heeft vrijdag een derde verdachte opgepakt na de vondst van explosieven woensdagochtend bij het huis van de overleden loodgieter Ron van Uffelen aan de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen. De 19-jarige Amsterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding en zit vast, meldt de politie.

Woensdagochtend hield de politie ook al twee mensen aan: een 33-jarige man uit Almere en een 16-jarige uit Amsterdam. Zij zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven veertien dagen langer vastzitten.

De brandbare voorwerpen werden woensdag rond 05.30 uur gevonden voor de deur van de woning. Er is niets geëxplodeerd en er vielen geen gewonden. In de woning waren mensen aanwezig. De loodgieter zelf overleed afgelopen maandag door een medische oorzaak. Het OM heeft een sectie verricht en wil om privacyredenen niet zeggen wat de uitkomst daarvan was.

Het Openbaar Ministerie loofde eerder al een beloning van 50.000 euro uit voor de gouden tip over de opdrachtgever van de reeks explosies.