Vechtpartij in Turks parlement in debat over gevangen politicus

ANKARA (ANP/RTR/DPA) - In het Turkse parlement is een vechtpartij uitgebroken in een debat over oppositiepoliticus Can Atalay van de linkse TIP-partij, die in de gevangenis zit. Begin dit jaar ontnam het parlement hem zijn zetel, maar dit besluit werd deze maand door het grondwettelijk hof verworpen.

Atalays partijgenoot Ahmet Sik sprak de leden van de regerende AKP-partij toe. "We zijn niet verbaasd dat u Can Atalay een terrorist noemt, zoals u iedereen noemt die niet uw kant kiest. Maar de grootste terroristen zijn degenen die in deze stoelen zitten". Op videobeelden is te zien hoe AKP-parlementariër Alpay Ozalan naar Sik toeloopt om hem een klap te geven. Vervolgens stormen tientallen politici naar het spreekgestoelte om zich te mengen in de vechtpartij, terwijl sommigen proberen de boel te sussen. Op de witte vloer was bloed te zien.

Volgens nieuwszender Haberturk hield Sik krassen op zijn gezicht over aan de vechtpartij, terwijl twee anderen lichtgewond raakten.

Atalay werd in 2022 tot achttien jaar cel veroordeeld na een omstreden rechtszaak voor het organiseren van anti-regeringsprotesten in 2013. Vanuit de cel voerde hij campagne om in het parlement te komen voor de regio Hatay. In mei 2023 werd hij verkozen voor de regio die enkele maanden daarvoor werd getroffen door verwoestende aardbevingen.