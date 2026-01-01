ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bokser Joshua uit ziekenhuis ontslagen na fataal auto-ongeval

Sport
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 1:28
anp010126009 1
LAGOS (ANP/RTR) - De Britse bokser Anthony Joshua is woensdagmiddag ontslagen uit het ziekenhuis in Nigeria. De olympisch kampioen van 2012 was daar opgenomen na een auto-ongeluk waarbij maandag twee van zijn boezemvrienden om het leven kwamen.
Hoewel de 36-jarige Joshua medisch gezien fit genoeg is bevonden om thuis verder te herstellen, is hij volgens een verklaring van de autoriteiten in de staten Ogun en Lagos "zwaarmoedig en vol emoties" door het verlies van zijn teamleden.
Bij het ongeval op de snelweg nabij Makun kwamen conditietrainer Sina Ghami en persoonlijke trainer Latif Ayodele om het leven toen hun Lexus op een stilstaande vrachtwagen botste.
Joshua zelf zat op de achterbank en liep lichte verwondingen op. De Nigeriaanse politie onderzoekt nog of overmatige snelheid van de SUV de oorzaak van de botsing was. De bokser, die onlangs nog won van Jake Paul, heeft nauwe familiebanden in Nigeria en was in het land voor een vakantie.
loading

POPULAIR NIEUWS

bedbugs-matress-seam-close-photo-600nw-2644077807

Onzichtbare indringers: wat bedwantsen en zilvervisjes zeggen over je gezondheid

anp 516587105

Hoeveel oliebollen of appelflappen moet je eten om een kilo aan te komen?

anp 516415884

Traditie: waarom er elk jaar een schaal oliebollen op tafel staat tijdens oud en nieuw

senior-koppel-dat-computer-gebruikt-en-aantekeningen-maakt-tijdens-het-analyseren-van-hun-huisfinancien

2026 wordt voor veel mensen met pensioen een bijzonder goed jaar

ANP-520293667

Meteoroloog verbaasd door weermodel: "Lang niet gezien"

91985960 l

Tip voor vannacht: maak een video van je dronken tiener

Loading