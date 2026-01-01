Bokser Joshua uit ziekenhuis ontslagen na fataal auto-ongeval

LAGOS (ANP/RTR) - De Britse bokser Anthony Joshua is woensdagmiddag ontslagen uit het ziekenhuis in Nigeria. De olympisch kampioen van 2012 was daar opgenomen na een auto-ongeluk waarbij maandag twee van zijn boezemvrienden om het leven kwamen.

Hoewel de 36-jarige Joshua medisch gezien fit genoeg is bevonden om thuis verder te herstellen, is hij volgens een verklaring van de autoriteiten in de staten Ogun en Lagos "zwaarmoedig en vol emoties" door het verlies van zijn teamleden.

Bij het ongeval op de snelweg nabij Makun kwamen conditietrainer Sina Ghami en persoonlijke trainer Latif Ayodele om het leven toen hun Lexus op een stilstaande vrachtwagen botste.

Joshua zelf zat op de achterbank en liep lichte verwondingen op. De Nigeriaanse politie onderzoekt nog of overmatige snelheid van de SUV de oorzaak van de botsing was. De bokser, die onlangs nog won van Jake Paul, heeft nauwe familiebanden in Nigeria en was in het land voor een vakantie.