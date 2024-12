Bokser Oesyk verslaat weer Fury en behoudt titels zwaargewichten

RIYAD (ANP/AFP) - De Oekraïense bokser Oleksandr Oesyk heeft in de Saudische hoofdstad Riyad opnieuw de Brit Tyson Fury verslagen in een titelgevecht bij de zwaargewichten. De jury oordeelde na twaalf ronden unaniem in het voordeel van de 37-jarige Oesyk, die met de winst zijn wereldtitels bij de bonden WBO, WBA en WBC in bezit hield. Hij verlengde tevens zijn ongeslagen status. De Oekraïner staat nu op 23 overwinningen in 23 gevechten.

De twee matadoren stonden in mei van dit jaar ook al tegenover elkaar in Riyad en ook toen won Oesyk.

President Volodymyr Zelensky van Oekraïne was er snel bij om Oesyk te feliciteren met de winst. "Deze overwinning is zo belangrijk en zo noodzakelijk voor ons allemaal nu. Oleksandr bewijst: we zijn Oekraïners en we zullen nooit opgeven wat van ons is. Hoe moeilijk ook, we zullen winnen", schreef Zelensky op Telegram met een verwijzing naar de oorlog met Rusland.