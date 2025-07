Tennisster Swiatek zorgt met finaleplaats Wimbledon voor primeur

LONDEN (ANP) - Iga Swiatek heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van Wimbledon. De als achtste geplaatste Poolse tennisster gunde de Zwitserse Belinda Bencic maar twee games: 6-2 6-0. De partij duurde 1 uur en 11 minuten.

Swiatek stond nog niet eerder in de finale in Londen. Wel won ze vier keer Roland Garros en een keer de US Open. In de eindstrijd is Amanda Anisimova zaterdag haar tegenstandster. De Amerikaanse versloeg eerder op donderdag de als eerste geplaatste Belarussische Aryna Sabalenka: 6-4 4-6 6-4.