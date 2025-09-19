Bol nu samen met Hassan beste Nederlandse atlete ooit op WK

Femke Bol is nu samen met Sifan Hassan de beste Nederlandse atlete ooit op de WK atletiek. Ze voeren samen de eeuwige ranglijst aan met zes medailles.

Bol behaalde in Tokio haar tweede gouden medaille op de 400 meter horden. Ze won ook zilver met de estafetteploeg op de 4x100 meter gemengde estafette. De Amersfoortse bezit ook twee gouden medailles van de WK in Boedapest in 2023 (400 meter horden en 4x400 meter) en twee zilveren medailles van de WK in 2022 in Eugene (400 meter horden en 4x400 meter gemengd).

Hassan behaalde brons op de WK van 2015 (1500 meter), brons op de WK van 2017 (5000 meter), twee keer goud op de WK van 2019 (1500 en 5000 meter), zilver op de WK van 2023 (5000 meter) en brons op de WK van 2023 (1500 meter).

Voormalig topsprinter Dafne Schippers staat derde op de eeuwige medaillespiegel met vijf WK-medailles.