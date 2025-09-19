Ook België rust fregatten uit met afleidingsmiddelen

BRUSSEL (ANP) - België koopt afleidings- en misleidingsmiddelen om de fregatten te beschermen die het samen met Nederland laat bouwen. De 'decoy-verdedigingssystemen' doen zich bijvoorbeeld voor als echte doelwitten en zetten de vijand zo op het verkeerde been. Nederland besloot al meteen om zijn nieuwe fregatten ermee uit te rusten.

"Deze lokmiddelen zijn cruciaal voor de bescherming van onze schepen tegen moderne dreigingen", zegt de Belgische defensieminister Theo Francken. Hij trekt er 35 miljoen euro voor uit. De eerste voorraad wordt later aangevuld tot die zo groot is als de NAVO voorschrijft.

De nieuwe uitrusting is bedoeld om vijandelijke drones, raketten en torpedo's op een dwaalspoor te brengen. De 'decoys' kunnen bijvoorbeeld misleidende signalen uitzenden of een nepdoelwit vormen. Zo verkwist de vijand zijn munitie en blijft het marineschip buiten schot.

De fregatten, een grote investering voor Nederland en België, zijn belangrijk om onderzeeboten te kunnen bestrijden.