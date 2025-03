Bos bleef rustig op weg naar unieke wereldtitel skeleton

LAKE PLACID (ANP) - Ze wist dat ze kans maakte, maar skeletonster Kimberley Bos wist ook dat ze vooral de emoties moest uitschakelen in de jacht op de wereldtitel. "Ik heb mijn eigen ding gedaan en ben rustig gebleven", zei Bos nadat ze in het Amerikaanse Lake Placid Nederland het eerste WK-goud ooit bezorgde in de sport waarbij liggend op de buik en met het hoofd vooruit zo snel mogelijk naar beneden wordt gesleed.

"Ik heb de slee laten lopen en op de momenten dat het verkeerd ging, heb ik hem gewoon opgevangen en ben ik weer doorgegaan. Dat heb ik vier runs lang gedaan", liet ze in de nacht van vrijdag op zaterdag via haar manager vanuit de VS weten. Met een voorsprong na vier runs van 0,67 seconde op de Amerikaanse thuisfavoriete Mystique Ro pakte ze de wereldtitel. De 31-jarige Edese had in 2023 in Sankt Moritz al eens zilver veroverd op een WK, terwijl ze op de Winterspelen van Beijing in 2022 goed was voor brons. Dat was de eerste olympische medaille voor Nederland in het skeleton.

Deze winter won ze een wereldbekerwedstrijd in het Letse Sigulda en werd ze tweede in de eindstand. Het zorgde voor vertrouwen, maar desondanks was de verbazing oprecht na afloop. "Dan win je gewoon een WK met een gigantische voorsprong uiteindelijk. Bijna zeven tiende van een seconde, dat is echt niet normaal! En blijkbaar had ik in die derde run ook nog een baanrecord, dat was me helemaal ontgaan. Het waren twee prachtige dagen, met een hele goede wedstrijd van mij, waar ik echt supertrots op ben."