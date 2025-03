Wielerploeg Picnic PostNL mist kopman Bardet in Parijs-Nice

PARIJS (ANP) - Romain Bardet heeft moeten afzeggen voor Parijs-Nice, de rittenkoers die zondag begint. De Franse wielrenner zou als kopman van de Nederlandse ploeg Picnic PostNL starten, maar heeft nog te veel last van een schouderblessure, die hij opliep bij een val in de Ronde van de Algarve.

"Romain ondervindt nog steeds hinder van de impact van zijn valpartij twee weken geleden in de Algarve. Om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer fit aan de start kan verschijnen, zal hij enkele dagen extra rust nemen in combinatie met intensieve behandeling", legt teamarts Camiel Aldershof op de website uit. "Helaas komt de start van Parijs-Nice net iets te vroeg in dit herstelproces."

Bardet was na zijn val een week later weer van start gegaan in twee Franse koersen. "Maar ik merkte dat ik nog steeds last had van de valpartij in Portugal. Ik hoopte dat wat extra revalidatie deze week verbetering zou brengen, maar helaas is dat niet het geval. Ik ben dankbaar dat we samen met het team hebben gekeken naar wat mogelijk was, maar ook dat er geen druk op me wordt gelegd om te koersen als ik niet 100 procent fit ben", aldus Bardet, die in Parijs-Nice wordt vervangen door de Nederlander Tim Naberman.