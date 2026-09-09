ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brennan sprint in Sevilla naar vijfde ritzege in Vuelta

Sport
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 18:00
anp090926214 1
Volg ons op Google Nieuws
SEVILLA (ANP) - Wielrenner Matthew Brennan heeft ook de zeventiende etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. De 21-jarige Brit van Visma - Lease a Bike was in de straten van Sevilla wederom de sterkste in een massasprint en reed naar zijn vijfde ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meeus finishte als tweede. De Deen Magnus Cort, bezig aan zijn laatste seizoen, werd derde.
In een vlakke rit over 185 kilometer ging de Fransman Enzo Paleni na de start in Dos Hermanas samen met Sinuhé Fernandez uit Spanje al vroeg in de aanval. Het vluchtersduo had al gauw een voorsprong van enkele minuten. Het gat met het peloton was na zo'n 100 kilometer door de Spaanse regio Andalusië opgelopen tot ruim vijf minuten. De voorsprong slonk mede dankzij tempowerk in het peloton van Visma - Lease a Bike, waardoor het duo uiteindelijk werd achterhaald. Met nog zo'n vijftien kilometer te gaan en een voorsprong van een minuut reed Paleni weg bij zijn medevluchter, maar ook hij werd op zo'n 5 kilometer van de streep ingerekend.
In de top van het algemeen klassement verandert niks. Spanjaard Enric Mas behoudt zijn rode leiderstrui. Felix Gall uit Oostenrijk is de nummer twee op 2.06 minuten. De Sloveen Primož Roglič volgt op 2.10 minuten. De Belg Wout van Aert blijft drager van de groene puntentrui. Santiago Buitrago voert het bergklassement aan en de Brit Oscar Onley houdt de jongerentrui in zijn bezit.
Voor het peloton staat donderdag een individuele tijdrit over 32,1 kilometer op het programma, waarna nog twee bergetappes volgen. De Vuelta eindigt zondag met een etappe met start en finish in Granada.
loading

POPULAIR NIEUWS

6666cc42a2a35d0ca3771b65

Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

Geen kinderen, geen vangnetten: stel zonder kinderen is de grootste verliezer in 2027, en dit is de optelsom

IMG_4693

Over zes dagen is het Prinsjesdag: dit verandert er in 2027 voor je hypotheek, je renteaftrek en je eigenwoningforfait

shutterstock_2760538379

Box 3 blijft nog jaren staan — dit kost of scheelt jouw spaargeld écht

amerikaanse media voorspellen winst trump in iowa1705370689

Trump verzint dat hij door brandweermannen uit Ground Zero werd gedragen: "Volstrekt schandalig"

Hypotheekrenteaftrek

De ECB verhoogt morgen de rente: als je aflossingsvrije hypotheek boven de 30%-grens zit, kan het je €400 per maand extra kosten

Loading