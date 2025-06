Britse sprinter Stewart wint vijfde etappe in Dauphiné

MÂCON (ANP) - Wielrenner Jake Stewart heeft de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Britse renner van Israel - Premier Tech was na 183 kilometer tussen Saint-Priest en Mâcon de beste in de sprint voor de Fransman Axel Laurence en de Noor Søren Waerenskjold. Mathieu van der Poel eindigde als negende.

Remco Evenepoel behoudt de leiderstrui, ondanks een val in de slotkilometer. De Belg van Soudal Quick-Step heeft 4 seconden voorsprong op de Duitser Florian Lipowitz. De Franse etappekoers duurt tot en met zondag. Er volgen nog drie bergritten.

Drie renners gingen al snel in de aanval. Naast twee Franse wielrenners zat daarbij Enzo Leijnse van team Picnic PostNL. Nog twee Franse renners sloten aan. Na de vierde en laatste klim van de dag, de Côte des Quatre Vents, hadden vier vluchters nog een kleine voorsprong. Leijnse werd met 10 kilometer te gaan teruggepakt en de andere drie op 2 kilometer van de streep. In de sprint verraste Stewart topfavoriet Jonathan Milan uit Italië, die vijfde werd. Ook Van der Poel, die op een rotonde vlak voor de finish posities verloor, kwam er niet meer aan te pas.

Voor Stewart is het de eerste zege in de WorldTour. Hij won eerder dit seizoen een rit in de Vierdaagse van Duinkerke. "Dit voelt heel goed", zei hij in het flashinterview. "We hadden vandaag pech met de val van Pascal Ackermann, maar het team heeft me gesteund. Ik ben blij dat ik het kon afmaken. Ik was er al dichtbij in de eerste etappe, maar vandaag is dit de verlossing."