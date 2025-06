Politie: meer dan 290 doden door vliegtuigongeluk Ahmedabad

AHMEDABAD (ANP/RTR/AFP) - Het dodental door het vliegtuigongeluk in de Indiase stad Ahmedabad is opgelopen tot 290, meldt de politie. Dat betekent dat er ook op de grond tientallen doden zijn gevallen. Er zijn ook gewonden gemeld, van wie zeker één passagier van het vliegtuig.

Het vliegtuig was met 230 passagiers en twaalf bemanningsleden onderweg naar de Londense luchthaven Gatwick toen het neerstortte in bewoond gebied. Daardoor ontstonden een grote ontploffing en brand.

Het lijkt erop dat het leeuwendeel van de inzittenden van de Boeing om het leven is gekomen. Toch hebben twee politiemensen en het ministerie van Volksgezondheid in de deelstaat Gujarat inmiddels bevestigd dat er zeker één overlevende is.

Overlevende

De overlevende is waarschijnlijk een Brit die op familiebezoek was in India. De 40-jarige Vishwash Kumar Ramesh heeft aan nieuwssite Hindustan Times verteld over de enorme ravage en de slachtoffers waarmee hij na de crash ineens omgeven was. Hij heeft onder meer verwondingen aan zijn gezicht.

De politie sprak eerder van zeker 204 doden.