Besi wint na beleggersupdate fors op lager Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De toeleverancier voor de chipindustrie Besi is donderdag aanzienlijk hoger geëindigd na zijn beleggersdag. Het bedrijf uit Duiven verhoogde na een analyse van de ontwikkelingen in de chipsector zijn omzet- en margeverwachtingen, wat beleggers positief lijkt te hebben verrast.

Het aandeel eindigde 4 procent hoger en stond bovenaan in de AEX. De hoofdgraadmeter van de aandelenbeurs in Amsterdam sloot juist 0,5 procent lager op 930,48 punten. Onzekerheid over het Amerikaanse handelsbeleid en spanningen tussen Israël en Iran drukten op het sentiment.

De MidKap verloor ook 0,5 procent, tot 897,53 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren respectievelijk 0,7 en 0,1 procent, terwijl de beurs in Londen 0,2 procent won.

Europese beursgenoteerde bedrijven uit de reissector stonden onder druk. Deels zette de crash van een toestel van Air India luchtvaartbedrijven onder druk, zoals Air France-KLM dat in Amsterdam 7 procent verloor. Maar beleggers verwerkten ook signalen dat ticketprijzen in de Verenigde Staten dalen. Daarnaast kunnen de spanningen in het Midden-Oosten de olieprijzen en dus de kosten voor kerosine omhoog stuwen.

Lufthansa zakte ruim 3 procent in Frankfurt en luchtvaartconcern IAG verloor 2,7 procent in Londen. Hotelondernemingen Accor en InterContinental Hotels Group verloren tot 2,1 procent.

Biotechnologiebedrijf CureVac was een opvallende winnaar in Frankfurt. Het aandeel schoot 39 procent omhoog na de bekendmaking dat branchegenoot BioNTech de onderneming wil kopen in een deal ter waarde van 1,1 miljard euro. De samenvoeging zou vooral voordelen opleveren voor het onderzoek naar nieuwe kankerbehandelingen.

Tegelijkertijd won de euro veel terrein tegenover de dollar. De Amerikaanse munt zakte tot het laagste punt in drie jaar tijd ten opzichte van tien belangrijke valuta's. Op financiële markten nemen de zorgen toe over de Amerikaanse economie en handelsspanningen onder president Donald Trump. Die zei landen eenzijdig nieuwe handelstarieven te willen opleggen om de druk op te voeren in het overleg over handelsdeals.

De euro steeg 0,7 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1572 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie won een fractie aan waarde tot 68,22 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent in prijs tot 69,74 dollar per vat.