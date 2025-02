Brons in Bakoe voor judoka's De Wit en Kamps

BAKOE (ANP) - Judoka's Frank de Wit en Marit Kamps hebben een bronzen medaille overgehouden aan het Grand Slam van Bakoe. De Nederlander won in de klasse tot 90 kilo in de kwartfinales van de Fin Artur Kanevets, maar redde het in de halve finales niet tegen de Braziliaan Marcelo Fronckowiak. De Wit verloor op ippon, maar won vervolgens in de strijd om het brons wel van Islam Sogenov. Die Serviër had in de eerste ronde Mark van Dijk uitgeschakeld.

Kamps verloor in de klasse 78+ kilo in de halve finales van de Japanse Ruri Takahashi, maar won vervolgens in de strijd om brons van de Servische Milica Zabic. Karen Stevenson verloor in dezelfde klasse in de eerste ronde van Takahashi en in de herkansingen van de Georgische Sophio Somchisjvili, die eerder had verloren van Kamps.

Lieke Derks greep in de klasse -78 kilo naast het brons. Ze had maar één partij hoeven te judoën om de halve finales te bereiken. Daarin was de Duitse Alina Böhm te sterk. In de strijd om het brons werd ze verslagen door de Japanse Mami Umeki.