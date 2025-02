Europese titel koppelkoers baanrensters Van der Duin en Van Belle

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Maike van der Duin en Lisa van Belle hebben bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Belgische Heusden-Zolder het goud gepakt op de koppelkoers. Het Nederlandse duo verraste vorig jaar op de Olympische Spelen van Parijs al met het brons.

Van der Duin en Van Belle pakten halverwege de koers een ronde op het peloton, maar zagen later Frankrijk en Ierland hetzelfde doen. Daarmee waren de Nederlandse vrouwen even de leiding kwijt tot ze opnieuw - nu samen met enkele andere landen - weer een ronde pakten. In de laatste sprint lieten Van der Duin en Van Belle er geen twijfel over bestaan wie de besten in de koers waren.

Het zilver was voor Italië, het brons ging naar Frankrijk. Van der Duin had in Heusden-Zolder al brons gepakt op de puntenkoers, Van Belle deed hetzelfde op de afvalkoers.