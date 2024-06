Gemeente Utrecht zet subsidie aan Nederlands Film Festival stop

UTRECHT (ANP) - Het Nederlands Film Festival (NFF) krijgt voor de periode 2025 - 2028 geen subsidie van de gemeente Utrecht. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. Het college van burgemeester en wethouders neemt integraal de adviezen over van de commissie die alle subsidieaanvragen heeft getoetst "op artistieke kwaliteit, uitvoerbaarheid en betekenis voor de stad".

Behalve het NFF krijgen ook een paar andere organisaties "met een grote staat van dienst", zoals Tweetakt, Het Huis, BAK en IMPAKT, geen subsidie meer. Het budget van 18,46 miljoen werd met ruim 5 miljoen euro overvraagd, aldus de gemeente, die van "pijnlijke keuzes" spreekt. "We hebben begrip voor de teleurstelling die heerst onder de instellingen waarvan we de aanvraag niet honoreren." Le Guess Who en het International Literature Festival Utrecht (ILFU), ook gevestigde namen, ontvangen "door het schrijven van inspirerende plannen" juist wel een vierjarige subsidie. Verder treden er vierentwintig nieuwe aanvragers toe tot de vierjarige Cultuurnota van de stad.

"Er zijn veel kwalitatief hoogwaardige, inspirerende en vernieuwende aanvragen ingediend", vindt cultuurwethouder Eva Oosters. "De gehonoreerde aanvragers vormen samen een solidaire, eigenzinnige en uitnodigende cultuursector, met nadrukkelijk ruimte voor vernieuwing. En zo versterken we het culturele ecosysteem, met zowel gevestigde partijen als jonge makers en nieuwe initiatieven die subsidie krijgen." De gemeente ziet de culturele toekomst van Utrecht dan ook met "hoop en vertrouwen" tegemoet en kijkt uit naar de periode 2025 - 2028 "waar we de plannen van de culturele makers, podia, gezelschappen, festivals en presentatieplekken live mogen aanschouwen".

Volgens de adviescommissie lukte het een aantal aanvragers "minder goed" om hun meerjarenplannen "overtuigend voor het voetlicht te brengen". De commissie had in sommige gevallen zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen of was kritisch op de artistieke uitwerking ervan of de rol die de aanvrager speelt in de stad. De beoordeling van de adviescommissie leidde tot een ranglijst, waarvan de nummers 1 tot en met 67 binnen het budget subsidie kunnen krijgen. De instellingen die buiten de boot vallen "kunnen goed functioneren, een mooi advies ontvangen en van toegevoegde waarde zijn. Ten opzichte van de andere aanvragers die hoger scoorden, was dit echter niet voldoende om binnen het budget gehonoreerd te worden."