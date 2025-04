Burgemeester Londen wil in 2040 vierde keer Olympische Spelen

LONDEN (ANP/Belga) - Burgemeester Sadiq Khan van Londen heeft zijn zinnen gezet op het binnenhalen van de Olympische Spelen in 2040. "Ik wil het graag zien gebeuren dat Londen de eerste stad wordt die vier keer de Spelen organiseert", zei Khan in The Times.

Londen organiseerde de Olympische Spelen al in 1908, 1948 en 2012. Alleen Parijs was ook drie keer gastheer (in 1900, 1924 en 2024). "Vorige zomer was ik in Parijs en ik zag hoe de stad transformeerde. We zouden het extreem goed doen en we kunnen de faciliteiten gebruiken die er al zijn met de zwemarena, het stadion, de wielerbaan. En we zouden ook enkele evenementen buiten Londen kunnen houden", aldus Khan.

De burgemeester zegt in de krant dat de positieve economische impact de drijfveer moet zijn om van Londen de sporthoofdstad van de wereld te maken. Uit een maandag verschenen rapport blijkt dat zes grote sportevenementen de schatkist van de Britse hoofdstad vorig jaar 230 miljoen pond (270 miljoen euro) hebben opgeleverd.