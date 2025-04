'Mondjesmaat' meldingen Nederlanders over stroomstoring

DEN HAAG (ANP) - Bij de alarmcentrale van de ANWB, komen "minimaal en mondjesmaat" meldingen binnen van Nederlanders die getroffen zijn door de stroomstoring in Spanje of Portugal.

Door de storing is het steunpunt van de alarmcentrale in Barcelona telefonisch onbereikbaar en worden de meldingen overgenomen door de centrale in Den Haag. "In sommige gevallen weten mensen ons te bereiken via de wifi van hun accommodatie", zegt een woordvoerder. De ANWB raadt mensen aan zo min mogelijk te reizen met de auto omdat er problemen zijn met tanken en tolpoortjes. Ook is pechhulp onderweg niet mogelijk omdat die net als garages onbereikbaar zijn.

Bij alarmcentrale Eurocross "druppelen de meldingen binnen", meldt een woordvoerder. Mensen hebben vragen over mogelijke extra verblijfskosten, mocht blijken dat ze niet weg kunnen.

Voor mensen die richting Spanje of Portugal gaan, raadt de ANWB aan de actuele situatie in de gaten te houden en de reis eventueel uit te stellen tot het probleem is opgelost.