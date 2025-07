Button ziet wel wat in duo Verstappen en Russell bij Mercedes

LONDEN (ANP) - Jenson Button zou graag zien dat Max Verstappen en George Russell volgend jaar een team vormen bij Mercedes. Dat zei de wereldkampioen van 2009 op de Britse Radio X, waarin hij inging op de geruchten dat Verstappen aan een overstap naar Mercedes werkt.

"Het zal wel lastig worden voor Max, omdat hij het bij Red Bull zo goed doet" zegt Button. "Dat team heeft de auto rond hem ontworpen en hij is er extreem goed in. Niemand kan beter in die auto rijden dan hij. Als Verstappen naar Mercedes gaat, wordt het een ander verhaal. Die auto is niet op hem afgestemd."

Het zou volgens Button ook raar zijn om George Russell in te ruilen voor Max. "George is op de toppen van zijn kunnen. Hij heeft het in zich om wereldkampioen te worden. Volgend jaar verandert er veel aan de auto en de motor, dan is het slim om twee zeer competitieve coureurs te hebben. Ik weet dat Mercedes met Kimi Antonelli een toekomstige ster heeft, maar een line-up met Max en George lijkt me beter."