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Carapaz verzekert zich van eindwinst bolletjestrui Tour de France

Sport
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 15:18
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COL DU GALIBIER (ANP) - Wielrenner Richard Carapaz (33) heeft zich zaterdag verzekerd van de eindzege in het bergklassement van de Tour de France, mits hij zondag de eindstreep in Parijs haalt. De bolletjestruidrager uit Ecuador (EF Education-EasyPost) verzamelde gedurende de twintigste etappe genoeg punten om niet meer ingehaald te kunnen worden door zijn concurrenten Valentin Paret-Peintre en Tadej Pogačar.
In de koninginnenrit van Le Bourg-d'Oisans naar Alpe d'Huez ging Carapaz al vroeg in de aanval, op jacht naar bergpunten op de vier beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de Col de la Croix-de-Fer (buitencategorie), voor Paret-Peintre. Op de Col du Télégraphe (1e categorie) moest de Fransman lossen, waardoor Carapaz onbedreigd de punten kon oprapen. Nadat de Ecuadoraan ook op de Col du Galibier de volle buit had gepakt, kon hij niet meer achterhaald worden.
Carapaz, oud-winnaar van de Giro d'Italia, won het bergklassement ook al in 2024. In vier van de vorige zes edities van de Tour ging de bolletjestrui naar de winnaar van het algemeen klassement, drie keer Pogačar en een keer Jonas Vingegaard.
Deze Tour ging Carapaz regelmatig in de aanval. Het leverde hem naast de bolletjestrui ook een etappezege op in rit 18 naar Orcières-Merlette. Ook werd hij al in vier etappes uitgeroepen tot meest strijdlustige renner.
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