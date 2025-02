Chileense tennisbond wil 'gerechtigheid' na rel in Davis Cup

HASSELT (ANP/BELGA) - De Chileense tennisbond kondigt juridische stappen aan bij de Internationale Tennisfederatie (ITF), na de rel in de Davis Cup-ontmoeting tegen België in Hasselt. De Belgische tennisser Zizou Bergs liep bij het vieren van een gewonnen game per ongeluk zijn Chileense tegenstander Cristian Garín omver. De Chileen werd daarbij in het gezicht geraakt en bleef lang liggen. De gepikeerde Garín wilde na lang soebatten met de umpire niet meer verder spelen, waardoor België de overwinning cadeau kreeg.

De Chileense tennisbond schrijft in een verklaring "verbijsterd" te zijn na de diskwalificatie in Hasselt en vindt dat Garín niet de nodige verzorging kreeg van een neutrale arts. Hij kon volgens de bond niet verder spelen vanwege duizeligheid en een ontsteking in zijn oog. "Om dit onrecht kondigen we aan dat we alle relevante procedures zullen opstarten bij de Internationale Tennisfederatie om gerechtigheid te verkrijgen en de belangen van onze spelers en het Chileense tennis te verdedigen."