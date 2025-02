Schouten sluit Rotterdams zalencentrum na schietpartij

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft een feestlocatie in de Galvanistraat in de wijk Nieuw-Mathenesse in Rotterdam-West voorlopig gesloten. Afgelopen weekend was daar een schietpartij waarbij twee mensen ernstig gewond raakten. Hoelang het pand gesloten blijft, is nog niet bekend.

Over de toestand van de gewonden kan de politie maandag geen update geven. Ze verkeerden na het incident in kritieke toestand.

Er zijn twee verdachten aangehouden, een 43-jarige man uit Amsterdam en een 46-jarige Rotterdammer. Later maandag wordt mogelijk meer bekend over hun rol, zegt een politiewoordvoerder.