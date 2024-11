Chinese tennisster Zheng naar laatste vier op WTA Finals

RIYAD (ANP) - De Chinese tennisster Zheng Qinwen heeft zich met groot vertoon van macht geplaatst voor de halve eindstrijd van de WTA Finals in Riyad. De nummer 7 van de wereld stond tegen de Italiaanse Jasmine Paolini slechts twee games af. In 67 minuten werd het 6-1 6-1.

Zheng maakte het af met een ace. In totaal sloeg ze liefst twaalf aces. De Chinese leverde geen enkele keer haar servicegame in en plaatste vijf breaks tegen de finaliste van Roland Garros en Wimbledon.

Het is de eerste keer dat de 22-jarige Zheng de halve finales bereikt van het eindejaarstoernooi. De finaliste van de Australian Open won eerder al van Elena Rybakina.

Later op de dag treffen Aryna Sabalenka en Rybakina elkaar nog in dezelfde poule. Sabalenka is al zeker van een plek bij de laatste vier, Rybakina is al uitgeschakeld.

Het toernooi in Saudi-Arabië duurt tot en met zaterdag.