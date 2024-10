Japanner Ogura pakt wereldtitel in Moto2-klasse

BURRIRAM (ANP) - Motorcoureur Ai Ogura heeft zich in de Moto2-klasse verzekerd van de wereldtitel. De 23-jarige Japanner eindigde in de Grote Prijs van Thailand als tweede en kan daardoor, met nog twee races te gaan, niet meer worden achterhaald.

De zege ging naar de Spanjaard Aron Canet. Zijn landgenoot Marcos Ramírez werd derde. De Nederlander Zonta van den Goorbergh finishte als negentiende.

Het is de eerste wereldtitel voor een Japanse motorcoureur in de Moto2-klasse sinds vijftien jaar. Ogura stapt volgend seizoen over naar de MotoGP, de belangrijkste raceklasse.