Choukoud kiest voor de luwte in marathon Leiden

LEIDEN (ANP) - Atleet Khalid Choukoud kiest dit voorjaar niet voor een grote stadsmarathon als die van Rotterdam, maar loopt op zondag 11 mei de betrekkelijk kleine marathon van Leiden. De 38-jarige Choukoud heeft volgens een persbericht van de organisatie wel de ambitie het parcoursrecord van 2.12.42 aan te vallen en als het weer goed is, onder de 2.10 te lopen.

Choukoud is drievoudig Nederlands kampioen op de marathon en pakte eveneens drie keer de nationale titel op de halve marathon. Hij deed mee op de Olympische Spelen van Tokio (2021) en Parijs (2024). In 2023 verbeterde de Haagse hardloper twee keer zijn persoonlijk record op de marathon. In Amsterdam liep hij 2.08.36 om vervolgens in Valencia 2.07.37 neer te zetten. Daarmee is hij na Nederlands recordhouder (2.04.45) Abdi Nageeye de op een na snelste Nederlandse marathonloper ooit.