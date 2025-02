Maffiabazen klagen over kwaliteit nieuwe rekruten: "Het is niet meer wat het was"

Een grootschalige politieactie in Sicilië heeft niet alleen geleid tot bijna 150 arrestaties, maar ook een opmerkelijk inkijkje gegeven in de huidige staat van de Cosa Nostra. Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat de oude maffiabazen diep teleurgesteld zijn in het niveau van hun nieuwe rekruten.

Tijdens de actie, waarbij 1.200 agenten werden ingezet, wisten onderzoekers via afluisterapparatuur intieme gesprekken tussen kopstukken vast te leggen. Hieruit blijkt dat de oude garde met weemoed terugdenkt aan vroeger tijden, toen de organisatie nog echte macht had en contacten tot in de hoogste kringen.

Vooral de technologische vooruitgang lijkt de maffia parten te spelen. Hoewel de criminelen versleutelde telefoons gebruikten en zelfs anti-afluisterapparatuur hadden geïnstalleerd, wist de politie toch mee te luisteren. Zelfs vanuit de gevangenis probeerden maffiabazen hun zaken te regelen via smokkeltelefoons.

Oude maffiacode is verdwenen

Een groot probleem voor de organisatie is dat nieuwe leden veel sneller geneigd zijn om met justitie samen te werken zodra ze worden opgepakt. Dit staat in schril contrast met de oude maffiacode van absolute zwijgzaamheid.

De operatie onthulde ook interessante details over de werkwijze van moderne maffiaclans. Ze kopen wapens via het darkweb en werken steeds vaker samen met andere criminele organisaties zoals de 'Ndrangheta uit Calabrië, vooral in de cocaïnehandel.

Hoogtepunt is voorbij

Volgens experts toont deze actie twee dingen aan: de Siciliaanse maffia is nog steeds springlevend en probeert zich constant te herorganiseren, maar tegelijkertijd is de staat nu sterker dan de georganiseerde misdaad. De oude romantiek van De Godfather heeft plaatsgemaakt voor een meer zakelijke maar ook kwetsbaardere criminele organisatie.

Dit staat in schril contrast met de enorme macht die de Cosa Nostra tijdens de tweede helft van de vorige eeuw had. In die periode controleerde de organisatie vrijwel elk aspect van het Siciliaanse leven: van de bouwsector tot de politiek, van kleine winkeliers tot grote bedrijven.

Bron: The Telegraph