Choukoud voor de vierde keer Nederlands kampioen op marathon

Sport
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 11:38
anp191025074 1
AMSTERDAM (ANP) - Khalid Choukoud heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Nederlandse titel veroverd op de marathon. De 39-jarige Haagse hardloper greep het goud in de marathon van Amsterdam met een tijd van 2.08.00.
Choukoud won de Nederlandse marathontitel ook in 2016, 2021 en 2022, alle keren in de klassieker over 42,195 kilometer in de hoofdstad. Hij kwam net niet aan zijn persoonlijk record van 2.07.37, dat hij in 2023 in Valencia liep, maar liep wel zijn beste marathon van Amsterdam. Hij eindigde als dertiende in het internationale veld.
Gianluca Assorgia kwam in het Olympisch Stadion als tweede Nederlander over de finish en won daarmee het zilver. Hij noteerde een dik persoonlijk record van 2.12.47. Stan Niesten behaalde het brons met een tijd van 2.13.40.
Choukoud zei kort na de finish dat hij graag nog wat harder had willen lopen. "Ik ging weg op 2.07 laag en tot 34 kilometer lag ik nog op dat schema. De laatste 7 kilometer moest ik het alleen doen en kreeg ik het zwaar. Daar heb ik het een beetje laten liggen", zei hij bij de NOS. "De titel was het belangrijkst, maar dat ik dit op mijn leeftijd nog kan laten zien, geeft me vertrouwen en motiveert me om door te gaan. Het lichaam is na al die jaren nog goed."
