Conijn dacht even aan goud maar is blij met zilver op 5000 meter

MILAAN (ANP) - Merel Conijn is "heel blij" met haar zilveren medaille op de Olympische Spelen van Milaan. De 24-jarige schaatsster moest op de 5000 meter het goud laten aan Francesca Lollobrigida uit Italië. "Ik heb heel even gedacht aan goud, maar ik denk dat ik hier heel blij mee mag zijn", zei ze tegen de NOS.

Het zijn de eerste Spelen van Conijn, die vier jaar eerder in Beijing reserve was. Ze reed in de eerste rit na de dweil tegen Sandrine Tas. Conijn zag de Belgische steeds meer afstand nemen tijdens de rit, maar met twee snelle slotronden wist ze haar op de streep net te kloppen. "Ik kon het pas geloven toen mijn tijd op het bord stond", stelde Conijn. "Het was best spannend."