Alle aanmeldingen gedupeerden toeslagenschandaal beoordeeld

DEN HAAG (ANP) - De dossiers van ruim 69.000 mensen die zich hadden gemeld voor compensatie om de toeslagenaffaire zijn beoordeeld. Meer dan 43.000 mensen zijn uiteindelijk na deze integrale beoordeling (IB) erkend als gedupeerde, meldt demissionair staatssecretaris Sandra Palmen (Toeslagen) donderdag aan de Tweede Kamer.

"Voor een grote groep ouders is daarmee het financieel herstel ook afgerond", aldus de bewindsvrouw. Gedupeerden kregen volgens haar na de IB gemiddeld in totaal 40.400 euro. Er lopen nog circa 7400 bezwaarprocedures van ouders tegen hun eerste beoordeling.

Er zijn ook mensen die recht hebben op meer compensatie, omdat zij bijvoorbeeld hun baan of huis hebben verloren door het schandaal. Omdat deze regeling lang duurde, is vorig jaar besloten het traject te vereenvoudigen. Zo'n 9000 ouders willen aanvullende schadevergoeding; meer dan 3300 hebben die al gekregen.

De ambitie is om alle ouders voor eind volgend jaar financieel te hebben gecompenseerd. Voor de hersteloperatie is 11,7 miljard euro gereserveerd.