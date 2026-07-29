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Contract tot einde carrière voor Belg Swings bij schaatsteam X²O

Sport
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 15:55
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GRONINGEN (ANP) - Schaatsteam X²O Badkamers heeft Bart Swings een contract tot het einde van zijn carrière gegeven. De ploeg zegt met de verlenging het vertrouwen uit te spreken in de 35-jarige Belgische schaatser. Swings won als lid van de ploeg van de broers Martin en Erwin ten Hove goud op de massastart op de Olympische Spelen van Beijing 2022, twee wereldtitels op de massastart en vier Europese titels op dit onderdeel.
"De samenwerking met Bart is vanaf dag één een geweldige match", laat Martin ten Hove weten. "Voor ons is er geen twijfel: zolang Bart schaatst, zullen wij er voor hem zijn, juist na zo'n zware periode zoals we die afgelopen twee seizoenen hebben meegemaakt door de revalidatie van zijn knie. Zijn zes Europese titels op skeelers geven aan dat Bart helemaal terug is. Dat geeft veel vertrouwen."
Swings zegt dat het levenslange contract "fijn" aanvoelt; als een grote waardering van de ploeg. "We hebben al heel veel mooie dingen laten zien samen, maar ook mindere periodes samen overwonnen."
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