Curry scoort als eerste NBA-basketballer 4000 driepunters

SAN FRANCISCO (ANP) - Basketballer Stephen Curry van de Golden State Warriors heeft als eerste NBA-speler de grens van 4000 driepunters bereikt. Hij kwam tot die mijlpaal in het thuisduel met Sacramento Kings. In het derde kwart wierp hij de bal vanaf ruim 8 meter afstand in de basket voor zijn 4000e. De Warriors wonnen met 130-104.

Curry leidt al jaren het eeuwige klassement van de NBA met de meeste driepunters. James Harden is de nummer 2 met beduidend minder rake worpen van afstand: 3127, "Het was een bijzonder moment, vooral om het in eigen huis te doen", zei de bijna 37-jarige Curry op TNT. "Het was een vreemde wedstrijd, want heel veel pogingen kreeg ik niet. Maar de energie was bijzonder", aldus Curry, die in de hele wedstrijd tot slechts 11 punten kwam. Draymond Green was topschutter met 23 punten, de Nederlander Quinten Post maakte er 10.