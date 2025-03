Zevende tijd Verstappen in tweede training, Leclerc de snelste

MELBOURNE (ANP) - Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Australië de zevende tijd gereden. De Nederlandse Formule 1-kampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1.17,063 en gaf daarmee ruim zes tienden van een seconde toe op Charles Leclerc, die in zijn Ferrari de snelste ronde reed (1.16,439) in de een uur durende sessie op circuit Albert Park in Melbourne.

De Australiër Oscar Piastri zette de tweede tijd neer en zijn Britse ploeggenoot Lando Norris de derde tijd. De twee coureurs van McLaren waren iets meer dan een tiende langzamer dan Leclerc. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die in Australië zijn debuut maakt voor Ferrari, noteerde de vijfde tijd.

De Grote Prijs van Australië is de eerste race van het nieuwe jaar in de Formule 1. Verstappen begint als viervoudig wereldkampioen aan een lang seizoen met 24 grands prix. De 27-jarige Nederlander voert al meer dan duizend dagen het klassement aan in de Formule 1, gerekend vanaf de Grote Prijs van Spanje in 2022 tot en met de laatste race van vorig seizoen, de Grote Prijs van Abu Dhabi.