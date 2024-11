Darter Van Duijvenbode bij laatste acht Players Championship

MINEHEAD (ANP) - Dirk van Duijvenbode is de enige Nederlandse darter die zich voor de kwartfinales van de Players Championship Finals in het Engelse Minehead heeft geplaatst. De prof uit 's-Gravenzande rekende in de achtste finales van het toptoernooi van profbond PDC af met zijn landgenoot Jermaine Wattimena: 10-5.

Niels Zonneveld verloor bij de laatste zestien met 10-4 van de Belg Mike De Decker. Danny Noppert was niet opgewassen tegen het Engelse supertalent Luke Littler: 3-10.

Van Duijvenbode toonde grote opluchting na het behalen van de laatste acht. Hij is eindelijk verlost van een slepende schouderblessure.

Raymond van Barneveld strandde in de tweede ronde. De Hagenaar verloor met 6-3 van de Engelse wereldkampioen Luke Humphries. Michael van Gerwen, zevenvoudig winnaar van het toernooi, vloog er vrijdag in de eerste ronde al uit.